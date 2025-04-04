Milli Sporcuların Kayak Başarısı Gurur Verdi

BAŞARI HİKAYESİ

Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencileri, milli sporcular Aliye Zeynep Bingül ve Murat Bingül, Dünya Kayak Şampiyonası’nda önemli bir başarı elde etti. Fransa’nın Tignes kayak merkezinde gerçekleştirilen VIRTUS 2025 Zihinsel Engelliler Dünya Kayak Şampiyonası’nda yarışan Aliye Zeynep Bingül, Dünya ikinciliğini kazandı. Öte yandan, Muhsin Murat Bingül de Dünya üçüncüsü olarak ülkemizi gururla temsil etti.

AİLE VE DESTEK

Erzurum Bölge Adliye Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, konuyla ilgili açıklamasında “Bingül Ailesi olarak evlatlarımızla gurur duyuyoruz. Ülkemize iki madalya kazandırdıkları için çok mutluyuz. Murat’ta Zeynep’de her geçen gün başarılarını artıyor. Öncelikle gece gündüz büyük emekler veren fedekar eşim anneleri Nesrin Bingül’e bizim en büyük destekçimiz spor öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Ülkemizin şanlı bayrağını yurt dışında dalgalandırmaları adına bir baba olarak kez daha gurur duydum” şeklinde duygu dolu ifadeler kullandı.