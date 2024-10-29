Milli Sporcunun Trajik Ölümü: Balkonundan Düştü

OLAYIN DETAYLARI

Sarıyer’de, Beşiktaş atletizm takımında görev yapan milli sporcu Selene Durna (32), yaşadığı binanın 6’ncı katındaki balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Durna’nın intihar etmiş olabileceğini değerlendiren polis, olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı. Olay, dün saat 13.30 sıralarında Bahçeköy Yeni Mahalle Kayın Sokak’ta gerçekleşti. İddialara göre, yalnız yaşayan Selene Durna, balkonundan düşerek asfalt zemine çakıldı. Düşüşü gören komşuları hemen polise haber verdi.

SAĞLIK EKİPLERİ GELİYOR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Selene Durna’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekibi, Durna’nın yaşadığı evde ve park halinde bulunan otomobilinde detaylı araştırma gerçekleştirdi. Özel bir spor salonunda fitness eğitmeni olarak çalışan Durna’nın atlayarak intihar ettiğini düşünen polis, bununla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Selene Durna’nın cansız bedeni, gerekli incelemelerin ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ’DEN TAZİYE

Daha önce ENKA’da yarışan başarılı sporcu Selene Durna’nın geçtiğimiz yıl Beşiktaş formasıyla mücadele ettiği öğrenildi. 2019 Balkan ikincisi ve eski Türkiye şampiyonu ciritçi Durna’nın ölüm haberi sonrasında Beşiktaş Jimnastik Kulübü de bir başsağlığı mesajı yayınladı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Atletizm takımımızın milli sporcusu Selene Durna’nın vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Selene Durna’ya Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz,” ifadeleri yer aldı.