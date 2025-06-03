Milli Takım, 55 Madalya Kazandı

MİLLİ TAKIM BALKAN ŞAMPİYONASI’NDA BAŞARI GÖSTERDİ

Milli Takım, Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası’nda 55 madalya ile büyük bir başarıya imza attı. 30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen şampiyona, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Üç gün süren organizasyonda, Türk sporcular üstün performanslarıyla dikkati çekti. Ay-yıldızlı takım, 14 altın, 11 gümüş ve 30 bronz madalya kazanarak, en çok madalya elde eden ülke unvanını aldı.

TÜRK KARATESİ GÜÇLENİYOR

Türkiye Karate Federasyonu, turnuvada başarılı olan sporcuları kutladı. Federasyondan yapılan açıklamada, “Her türlü haksızlığa ve zorluğa rağmen, son ana kadar mücadeleden vazgeçmeyen; terinin son damlasına kadar savaşan, madalya alsın ya da almasın yüreklerini ortaya koyan tüm sporcularımızı gönülden kutluyoruz. Bu büyük başarının mimarları arasında yer alan değerli teknik ekibimize ve sporcularımızı emekle, sabırla bu seviyeye taşıyan kıymetli kulüp antrenörlerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca şampiyonada görev alarak ülkemizi en iyi şekilde temsil eden hakemlerimize katkılarından dolayı minnettarız; kendilerine başarılarının devamını diliyoruz. Türk karatesi geleceğe emin adımlarla ilerliyor” denildi.

İSTANBUL’DAN BALKANLARA

Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası’ndaki bu başarı, Türk karate sporunun uluslararası arenada güçlenmekte olduğunu gösteriyor. Turnuvada alınan sonuçlarla birçok genç sporcunun yetenekleri sergilenmiş oldu ve gelecekteki potansiyeli daha da artırdı. Türk karatesi, dünya geneline yayılmayı hedefleyen bir vizyonla hareket ediyor.