Milli Takım, Avrupa Şampiyonası’na Hazırlanıyor

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Avusturya’nın Weiz kentinde 4-7 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Büyükler Avrupa Savate Assaut Şampiyonası için hazırlanan milli takım sporcuları madalyalara ulaşmak için büyük bir çaba harcıyor. Türk milli takımı, 24 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Çankırı Hamide Bıkçın Kamp Eğitim Merkezi’nde 6 kadın ve 3 erkek sporcu ile şampiyonaya hazırlıklarını sürdürüyor. Türk bayrağını göndere çekmek için çalışmalara devam eden takım, başarı hedefliyor.

TECRÜBE ARTIRILIYOR

Savate Milli Takım Teknik Direktörü Hakan Kibaroğlu, milli takım kampının yoğun bir şekilde sürdüğünü aktarıyor. Sporcuların oldukça yetenekli olduğunu ifade eden Kibaroğlu, “Sporcularımız artık savateyi kavradılar. Çankırı’da üçüncü kampımız. İlk olarak Bulgaristan’a Dünya Şampiyonası’na gittik, ardından Taşkent’te Dünya Kupası’na katıldık. Artık sporcular ve antrenörler tecrübe kazandılar,” şeklinde konuştu. Yurt dışında başka sporcularla antrenman yapmanın çalışmalara olumlu etkisi olduğunu belirten Kibaroğlu, “Şampiyonaya 9 sporcu ile katılacağız. Daha önceki şampiyonalarda elde ettiğimiz başarılara benzer bir başarı ile ülkemize dönmek istiyoruz,” diyerek hedeflerini açıkladı.

KAMP SÜRECİ YOĞUN

Kibaroğlu, kamp sürecinin yoğun geçtiğini vurguluyor. “Sabah çok erken saatlerde güneş doğmadan kalkıyoruz ve dağ koşusu yapıyoruz. Ardından futbol sahasında sprint koşuları yapıyoruz. Savate’de eşli çalışmak son derece önemli. Eşli çalışarak, karşılıklı görerek ve hafif hissederek çalışmak daha avantajlı oluyor,” diyor. Savate Teknik Kurul Başkanı İbrahim Çiçek de şampiyonada ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirtiyor. Hedeflerinin Türk bayrağını dalgalandırmak ve İstiklal Marşı’nı okutmak olduğunu ifade eden Çiçek, “Şampiyonada benzinimiz bitmesin diye burada doldurmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz,” şeklinde değerlendirmelerini sürdürüyor.

GURUR DOLU BİR TEMSİL

Milli sporcu Ebrar Rabia Çakır, 70 kiloda Türkiye’yi şampiyonada temsil edeceğini belirtiyor. “Büyükler Assaut kategorisinde Türkiye’yi temsil edecek ilk milli takımda olmaktan büyük gurur duyuyorum. Ülkemizi temsil ettiğimiz için mutluyum. Umarım takımca altın madalya ile döneceğiz. Antrenmanlarımız çok iyi gidiyor ve çalışmalara devam ediyoruz,” diyor.