Milli Takım Budapeşte Yolcusu

A MİLLİ TAKIM BUDAPEŞTE’YE YOLA ÇIKTI

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi’nde Macaristan ile oynayacağı play-off turu rövanş maçı öncesi İstanbul’daki son antrenmanını gerçekleştirdi. Takım, gün içerisinde Budapeşte’ye yapacağı seyahat öncesinde, Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde idman yaptı. Sakatlığı devam eden Merih Demiral, idmana katılmadı.

ISINMA VE TAKTİK ÇALIŞMASI

İdman, keyifli anların yaşandığı ısınma bölümüyle başladı. Rondo ve çeviklik çalışmaları ile devam eden idmanın son kısmı ise Macaristan maçının taktiği üzerinde yoğunlaştı. Bugünkü antrenmanı, TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da takip etti.

MİLLİLER HAZIRLIK YAPTI

Ay-Yıldızlı kafile, saat 16.00’da Türk Hava Yolları’na ait uçakla İstanbul Havalimanı’ndan Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye hareket edecek. Milliler, maçın oynanacağı Puskas Arena’da saat TSİ 19.00’da kısa bir yürüyüş yapacak. Teknik Direktör Vincenzo Montella ve İsmail Yüksek, statta düzenleyecekleri basın toplantısını TSİ 19.15’te gerçekleştirecek.