Milli Takım’da Macaristan Maçları Kadrosu Açıklandı

ADAY KADRO AÇIKLANDI

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile karşılaşmak üzere belirlenen aday kadrosunu duyurdu. İlk kez milli takım kadrosuna dahil edilen oyuncular arasında Çaykur Rizespor’dan Taha Şahin, Fenerbahçe’den Yusuf Akçiçek ve Rio Ave’den Demir Ege Tıknaz yer alıyor. Bu karşılaşmalar 20 ve 23 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

MAÇ TARİHLERİ VE KADRODAKİ EKSİKLER

30 kişilik A Millî Takım aday kadrosunda yer alan futbolculardan Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik sakatlıkları sebebiyle kadroda bulunmuyor. Yusuf Akçiçek ve Taha Şahin savunma hattında ilk defa davet edilirken, orta sahada yer alan Demir Ege Tıknaz da aynı şekilde milli takım kadrosuna çağrıldı. Ayrıca, Salih Özcan ve Can Uzun Eylül ayında yapılan kampın sonrasında yeniden kadroya dahil edildi. 2024 Avrupa Şampiyonası geniş kadrosunda bulunan Oğuz Aydın ise takıma geri dönerken, Emre Mor da yaklaşık iki buçuk yıllık bir aranın ardından tekrar milli takımda.

CEZA SINIRINDAKİ OYUNCULAR

Aday kadrodaki futbolculardan Arda Güler ve Merih Demiral, 20 Mart’ta Türkiye – Macaristan karşılaşmasında sarı kart cezası yüzünden forma giyemeyecek. İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü ise ilk maç öncesinde ceza sınırında yer alıyor. A Millî Takım’ın davet edilen oyuncuları, 17 Mart Pazartesi günü saat 12.00’de TFF’nin Riva’daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak. İlk çalışmasını aynı gün saat 17.00’de yapacak Ay-Yıldızlılar, Macaristan karşılaşması için haft boyunca bu tesiste hazırlıklarını sürdürecek.

BASIN TOPLANTISI VE RESMİ ANTRENMAN

A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir futbolcu, 19 Mart Çarşamba günü saat 13.45’te Türkiye Futbol Federasyonu’nın Riva’daki merkezinde bir basın toplantısı düzenleyecek. A Millîler, Macaristan maçı öncesindeki resmî antrenmanını da aynı gün saat 17.00’de gerçekleştirecek. Türkiye – Macaristan karşılaşması, 20 Mart Perşembe günü saat 20.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Parkı’nda başlayacak. A Millî Takım kafilesi, rövanş maçı öncesinde son antrenmanını 22 Mart Cumartesi günü saat 11.15’te TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapacak; saat 16.00’da ise Türk Hava Yolları’na ait uçakla Macaristan’a gidecek.

MACARİSTAN’DA HAZIRLIKLAR

Ay-Yıldızlılar Budapeşte’ye vardıktan sonra, karşılaşmanın oynanacağı Puskás Arena’da saat 17.00’de (TSİ 19.00) kısa bir yürüyüş gerçekleştirecek. Daha sonra, A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir futbolcu, saat 17.15’te (TSİ 19.15) stadyumda basın toplantısı düzenleyecek. 23 Mart Pazar günü Puskás Arena’da oynanacak Macaristan – Türkiye karşılaşması ise saat 18.00’de (TSİ 20.00) başlayacak. Her iki maç da TV8 ve Exxen platformundan canlı yayınlanacak.