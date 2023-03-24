Milli Takım, Ermenistan’a gidiyor

EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında yarın Ermenistan ile deplasmanda karşılaşacak olan A Milli Takım, ülkeye gitti.

Kafilede bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2024 Avrupa Şampiyonası’nın Almanya’da düzenleneceğini belirterek, “Bu eleme grubunda ilk maçımızı yarın inşallah Ermenistan’da yapacağız. Daha sonra dönüp salı günü Hırvatistan ile Bursa’da maçımızı yapacağız. İlk günden beri aynı şeyi söylüyoruz. İki maçımızda da en güzel sonucu almak istiyoruz. Bu iki maçı alırsak, ondan sonraki maçlara daha ümitle bakacağız. İnşallah herhangi bir şekilde üçüncü duruma düşmeyiz. Hedefimiz ilk ikiye kalıp, Avrupa Şampiyonası’na katılmak.” ifadelerini kullandı.

Mehmet Büyükekşi, Avrupa Şampiyonası’nın Almanya’da yapılacak olmasının farklı bir önemi daha olduğunu anlatarak, “Almanya, biliyorsunuz Türkiye vatandaşlarının Türkiye dışında en çok olduğu yer. Onun için sanki kendi evimizde oynamış gibi olacağız. O yüzden bundan sonraki dönemde hedef bütün maçlarımızda en başarılı sonucu almak. Biliyorsunuz Hırvatistan rakibimiz oldukça güçlü bir rakip. En son Dünya Kupası’nda üçüncü oldu. Zorlu bir rakip. İnşallah onu da gerekli bir şekilde yenmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz.” dedi.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop da Ermenistan karşısında iyi bir oyun beklediklerini belirterek, “Bugün Ermenistan’a gidiyoruz. İlk maçımızı oynayacağız. Hedef 2024 Almanya’ya katılmak. Bunu başarabileceğimize inanıyoruz. İyi bir oyun bekliyoruz. Kasım ayındaki iki dostluk maçından memnun ayrıldık. Bunun üstüne koyarak, eksikliklerimizi gidererek yolumuza devam etmek istiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

HAMİT ALTINTOP: ELİNDEN TUTULMAMIŞ BİNLERCE KARDEŞİMİZ VAR

Geleceğe yönelik planlardan söz eden Hamit Altıntop, “Tabii ki sabırsız bir millet olduğumuz için hemen geri dönüşünü bekliyoruz. Ama ben inanıyorum ki bunu biraz daha güçlendirebilirsek ki geri dönüşü de kısa zamanda ortaya çıkacaktır. Akademik kısmıyla ilgili çalışmalarımız var. Kulüplerle iş birliğini iyi yapabilirsek, ondan sonra bölgelere inmek istiyoruz. Bölgeler kalbimiz. Orada keşfedilmemiş, umut verilmemiş, elinden tutulmamış binlerce kardeşimiz var. Biz de özellikle federasyon olarak bölgelere inmek istiyoruz. Büyüklüğünden dolayı coğrafyamız biraz zor. Baktığınızda Hollanda ve Belçika iki saatlik araç mesafesine sahip ama güzel Türkiye’mizde buna 2 saat hava yolculuğuyla ulaşabiliyorsunuz. Belirttiğim başlıklarda iyi koordinasyon yapılırsa inanıyorum ki gelecek yıllarda TFF az bütçelerle inanılmaz adımlar atacak. Bunun da sadece ülke içinde değil, Avrupa’da da çok iyi sonuçlar olacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.