Milli Takım Hedefleri Ve Montella Açıklamaları

ÖNEMLİ MAÇÖNCESİ HAZIRLIKLAR

UEFA Uluslar Ligi 5. maçında lider konumda bulunan Türkiye, yarın Kayseri’de Galler ile karşılaşacak. Kritik karşılaşma öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

HEDEFİMİZ A LİGİ’NE YÜKSELEBİLMEK

“Yarın önemli bir maç olduğunu hepimiz biliyoruz. Hedefimiz A Ligi’ne çıkmak. İstediğimiz sonucu almak istiyoruz. Üst tura çıkabilmek için elimizden geleni yapacağız.” diyerek takımın hedeflerine vurgu yapan Montella, Galler ile oynanacak olan maçın büyük bir önem taşıdığını belirtti.

SPEKÜLASYONLARA CEVAP

“Gelecek maça dair hedefimiz A Ligi’ne çıkmak. Birinci olarak çıkmak güzel olur. Spekülasyonlar var ama bunları duymak bana zevk veriyor. Bu demek oluyor ki futbolcularımız keyif veriyor. Geçen ay Premier Lig’den bahsediliyordu, bu ay farklı bir lig. Futbolcularımız çok iyi hazırlanıyor. Öyle bir şey olduğu zaman yapacağım ilk şey başkanımızla görüşmek.” ifadeleriyle Roma ile ilgili söylentilere yanıt verdi.

GENÇ TAKIMIN GELİŞİMİ

“İzlanda maçını kazanamamak için birçok bahanemiz vardı. Ama çok güzel bir galibiyet elde ettik. Futbolda hiçbir zaman düz gitmezsiniz, bazen aşağı bazen yukarı gidersiniz. Bizim takımımızın bir anlayışı var; birlikte hücum ederiz, birlikte savunma yaparız. Futbolcularıma teşekkür ediyorum. İzlanda maçındaki performansları nedeniyle oyuncularımla gurur duyuyorum. Saha içinde ve saha dışında hep beraberiz. Genç bir takımız ve gelişmeye açığız. Her zaman en iyi performansımızı göstermeye çalışıyoruz.” diyerek takımın gençliği ve gelişime olan açıklıklarına dikkat çekti.

SAKATLARIN ETKİSİ

“(Galler karşısında 4-6-0 mı yoksa 6-4-0 mı olacak sorusuna) Yarın 11 kişiyle oynayacağız. Sakatlıklar hepimizi üzdü. Çağlar son anda sakatlandı, İrfan yetişemedi. Ahmet’i yetiştiremedik, bizden birilerinin ayrılması bizi üzer. Deniz’in sakatlığı da bizi üzdü. İlk defa takıma katılmıştı. İleride bize çok fayda sağlayacak. Eren Dinkçi ile de ufak tefek sorunlarımız var ama planlarımızda bir değişiklik yok.” diyerek sakatlıkların takım üzerindeki etkisini ifade etti.