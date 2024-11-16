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Spor

Milli Takım’ın Aday Kadrosu Açıklandı!

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MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU BELİRLENDİ

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından yapılan duyuruya göre, milli takımın aday kadrosuna toplamda 19 oyuncu davet edildi. FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu’nda ay-yıldızlılar, 22 Kasım Cuma günü Basketbol Gelişim Merkezi’nde yerel, 25 Kasım Pazartesi günü ise Macaristan ile deplasmanda iki önemli karşılaşmaya çıkacak.

KADRODA BULUNAN İSİMLER

Milli takımın aday kadrosu şu isimlerden oluşuyor: Ercan Osmani, Doğuş Özdemiroğlu, Erkan Yılmaz, Shane Larkin (Anadolu Efes), Şehmus Hazer, Furkan Haltalı (Bahçeşehir Koleji), Yiğit Arslan, Kerem Kuthan Konan (Beşiktaş Fibabanka), Sarper David Mutaf (Bursaspor), Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabacı (Galatasaray), Muhsin Yaşar, Kenan Sipahi (Karşıyaka), Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), Emre Melih Tunca (Türk Telekom), Furkan Korkmaz (AS Monaco), Onuralp Bitim (Bayern Münih), Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos).

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