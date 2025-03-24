Spor

Milli Takım’ın Dünya Kupası Fikstürü Açıklandı

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MİLLİ TAKIMIMIZIN FİKSTÜRÜ KESİNLEŞTİ

A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası Elemeleri’ndeki programı belli oldu. Ay-yıldızlı ekip, E Grubu’nda Gürcistan, Bulgaristan ve İspanya ile mücadele edecek.

İLK MAÇ GÜRCİSTAN’LA OLACAK

Milli Takım, Dünya Kupası yolunda ilk karşılaşmasını 4 Eylül 2025 tarihinde Gürcistan’la deplasmanda oynayacak. “Bizim Çocuklar”, Almanya’da gerçekleştirilen EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’ndaki ilk maçında Gürcistan ile karşılaşmış ve o maçı Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu’nun golleriyle 3-1 kazanmıştı. İşte Milli Takım’ın Dünya Kupası Elemeleri’ndeki programı:

4 Eylül: Gürcistan – Türkiye
7 Eylül: Türkiye – İspanya
11 Ekim: Bulgaristan – Türkiye
14 Ekim: Türkiye – Gürcistan
15 Kasım: Türkiye – Bulgaristan
18 Kasım: İspanya – Türkiye

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