Milli Takım Kadrosuna Baniya Dahil Edildi

MACARİSTAN MAÇINDAN SONRA YENİ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

UEFA Uluslar Ligi Play-Off ilk karşılaşmasında Macaristan’ı 3-1 yenerek önemli bir galibiyet alan A Milli Takım, rövanş maçı için hazırlıklara hızla başladı. Maç öncesi yaşanan önemli bir gelişmede, Palermo takımında forma giyen Rayyan Baniya, A Milli Takım kadrosuna dahil edildi. Baniya, Macaristan maçı öncesinde A Milli Takım ile antrenmana katıldı.

RAYYAN BANİYA’NIN PERFORMANSI

Bu sezonun başında Trabzonspor’dan Palermo’ya kiralanan Rayyan Baniya, İtalya’daki performansıyla dikkat çekti ve Montella tarafından Milli Takım kadrosuna alındı. Baniya, bu sezon 24 resmi maçta görev aldı ve 2 gol attı. Ayrıca, bugünkü antrenmana da katıldığı bilgisi verildi.

MÜSABAKANIN DETAYLARI

Mücadele, 23 Mart Pazar günü saat 23.00’te Budapeşte’deki Puskas Arena’da oynanacak. Karşılaşmanın hakemliğini Alman hakem Felix Zwayer yapacak. Zwayer’in yardımcıları Robert Kempter ve Christian Dietz olacakken, dördüncü hakem olarak Florian Badstübner görev alacak. Müsabakada Bastian Dankert VAR hakemi, Bastian Dankert ise AVAR hakemi olarak yer alacak.