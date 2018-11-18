Fenerbahçe’de forma giyen Hasan Ali Yıldırım, sol arka adalesinde sakatlık yaşaması nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

Milli Takım’da Serdar Aziz ve Hakan Çalhanoğlu’nun ardından Fenerbahçeli savunma oyuncusu Hasan Ali Kaldırım da, sol arka adalesindeki sakatlık nedeniyle A Milli Takımımızın Ukrayna maçı aday kadrosundan çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre deneyimli futbolcunun tıpkı Serdar Aziz de olduğu gibi ciddi bir durumunun bulunmuyor ve tedbir amaçlı kadrodan çıkarıldı. Hasan Ali Kaldırım’ın son durumu ise İstanbul’a döndükten sonra yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanacak.

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