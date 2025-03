Milli Takım, Macaristan’ı 3-1 Mağlup Etti

A MİLLİ TAKIM MACARİSTAN’I MAĞLUP ETTİ

A Milli Takım, UEFA Uluslar A/B Ligi play-off turunun ilk karşılaşmasında Macaristan’ı evinde ağırladı. RAMS Park’ta gerçekleşen bu mücadelede milliler, sahadan 3-1 galip ayrılarak rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Karşılaşma, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tribünlerde birçok pankartın açılmasına sahne oldu. Taraftarlar, “Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın”, “Çanakkale bu milletin gurur başkentidir”, “Geçmişini bilmeyen geleceğe yön veremez. Bir ruhtur Çanakkale” ve “Geri dönmeyi düşünmediler, Mektebi Sultani şehitleri” ifadelerini taşıyan pankartlarla destek verdiler. Aynı zamanda, Filistin’deki güncel olaylara karşı da tepki göstermek amacıyla “Humanity lost conscience in Gaza (İnsanlık Gazze’de vicdanını kaybetti)”, “If Jerusalem is not free, the world is captive (Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır)”, “#palestiniangenocide (Filistin’de soykırım)” ve “#freepalestine (Özgür Filistin)” gibi pankartlar açıldı.

BİLDİK KADROLAR VE TARAFTAR DESTEĞİ

A Milli Takım’ın İstanbul’daki karşılaşmasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi. Bakan Bak, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte takip etti. Maçta Macar taraftarları da yer aldı ve kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu. Bu karşılaşma, Macaristan’ın oynadığı 1000. resmi maç olma özelliği taşıdı.

MÜCADELEDEKİ ÖNE ÇIKAN ANLAR

Karşılaşmaya hızlı başlayan milliler, 9. dakikada Oğuz Aydın ve Orkun Kökçü işbirliğiyle ilk golü atmayı başardı. Ancak konuk takım, kaleci Uğurcan’ın pas hatasını değerlendirerek 1-1’lik eşitliği sağladı. O sırada, Kaan Ayhan sakatlık geçirerek oyundan çıkmak zorunda kaldı. İlk yarı 1-1 tamamlanırken, ikinci yarıda 69. dakikada Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın’ın ortasında kafa vuruşu ile durumu 2-1 yaptı. Oğuz, A Milli Takım formasıyla ilk maçında 2 asist yaptı. 72. dakikada oyuna giren İrfan Can Kahveci, hemen hemen maçın skorunu belirleyerek farkı 2’ye çıkardı. Müsabakanın son dakikalarında başka gol sesi çıkmayınca Türkiye, maçı 3-1’lik üstünlükle tamamladı.

RÖVANŞ MAÇI TARİHİ

İki ekip arasındaki rövanş karşılaşması, 23 Mart Pazar günü Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskas Arena’da oynanacak. TSİ 20.00’de başlayacak bu karşılaşmada, galip gelen takım UEFA Uluslar A Ligi’nde mücadele etme hakkını elde edecek.