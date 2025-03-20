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Milli Takım Macaristan’ı 3-1 Yendi

A MİLLİ TAKIMIMIZ MACARİSTAN’I MAĞLUP ETTİ

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off turundaki ilk maçında, sahasında konuk ettiği Macaristan’ı Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci’nin golleriyle 3-1 yenerek önemli bir zafer elde etti. Bu galibiyet, rövanş öncesi büyük bir avantaj sağladı. Ayrıca teknik direktör Vincenzo Montella, bu maçla birlikte kariyerinde önemli bir başarıya imza attı.

MACARİSTAN’A KARŞI TARİHİ ZAFER

Türkiye, Macaristan’ı EURO 2008 elemelerinden sonra ilk kez mağlup etmeyi başardı. Milliler, rakibini en son Eylül 2007’de 3-0 yenmişti. İtalyan teknik adam Montella, A Milli Takım tarihindeki ilk beş iç saha maçında kaybetmeyen ikinci yabancı teknik direktör olma özelliğine sahip. Montella, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Önceki teknik direktör Guus Hiddink, iç sahadaki 6 maçta da mağlubiyet yaşamamıştı.

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