Milli Takım Macaristan Maçına Hazırlandı

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turundaki ilk mücadelesi olan Macaristan karşılaşması için hazırlıklarını İstanbul’da tamamladı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta, Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık şekilde düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Taktik Üzerinde Çalışmalar Yapıldı

Basın mensuplarına kapalı olan bölümde ise, Macaristan takımı üzerinde gerçekleştirilecek taktik çalışmalarına yoğunlaşıldı. Antrenman sırasında kaleci Mert Günok, ağrıları nedeniyle yer almadı. Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, antrenmanı yerinde takip etti.