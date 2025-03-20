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Milli Takım Maçı Dede Korkut’ta İzlenecek

MAÇIN HEYECANI DEDİ KORKUT PARKI’NDA YAŞANACAK

A Milli Futbol Takımı’nın bu akşam Macaristan ile oynayacağı büyük maç, Dede Korkut Parkı İftar Çadırı’nda kurulan dev ekrandan topluca izlenecek. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçında bu akşam saat 20.00’de Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Maç, Dede Korkut Parkı’nda kurulan dev ekrandan herkes tarafından canlı olarak takip edilecek.

ESKİŞEHİR’DEN DAVET

Bu süreçle ilgili bir açıklama yapan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, tüm Eskişehirlileri milli coşkuya katılmaya ve maçı izlemeye davet etti. Albayrak, “Haydi Eskişehir. Türkiye-Macaristan UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçında şanlı bayrağımızı gururla dalgalandıran Bizim Çocuklar’a her zamanki gibi tam destek olalım! Mekanımız aynı. İftarımızı birlikte yapalım, Dede Korkut Parkı’nda buluşalım. Tek yürek oluyoruz, galibiyete inanıyoruz” şeklinde ifadeler kullandı.

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