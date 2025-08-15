Haberler

Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Mourinho ile görüştü

TEKNİK DİREKTÖRLER ARASINDAKİ GÖRÜŞME

A Milli Futbol Takımı’nın Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Can Bartu Tesisleri’nde bir araya geldi. 2026 Dünya Kupası Elemeleri yaklaşırken, yeni sezondaki ilk kulüp ziyaretini gerçekleştiren Montella, Portekizli çalıştırıcıdan milli futbolcuların güncel durumu hakkında bilgi aldı.

FIKIR ALIŞVERİŞİ YAPILDI

Montella, Mourinho ile görüşmesinde ayrıca fikir alışverişinde bulunma fırsatı buldu. Bu toplantı, her iki teknik direktör için de oyuncuların performansını değerlendirme ve geleceğe yönelik planlar yapma açısından önemli bir adım oldu.

Bakan Uraloğlu, 50 projeyi açtı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde düzenlenen bulgur festivalinde, bölgedeki altyapı projeleri ve 50 yeni projenin açılışını tanıttı.
Samsunspor, Toni Borevkovic İle Anlaştı

Samsunspor, Hırvat futbolcu Toni Borevkovic ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı. Kulüp, teknik heyetin tavsiyeleri doğrultusunda transferlerine devam ederken, Borevkovic yeni sezonda Avrupa kupalarında yer alacak.

