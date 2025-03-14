Milli Takım UEFA Play-Off Kadrosu Açıklandı

A MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU DUYURULDU

A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile yapacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. İlk kez milli takım kadrosuna dahil edilen oyuncular arasında Çaykur Rizespor’dan Taha Şahin, Fenerbahçe’den Yusuf Akçiçek ve Rio Ave’den Demir Ege Tıknaz yer alıyor. Bu karşılaşmalar 20 ve 23 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. A Milli Takım’ın aday kadrosunda hangi oyuncular bulunuyor? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan hangi isimler davet edildi?

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSUNDAKİ FUTBOLCULAR

30 futbolcudan oluşan A Millî Takım aday kadrosunda, sakatlıkları nedeniyle yer alamayan isimler arasında Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik bulunuyor. Savunma oyuncuları Yusuf Akçiçek ve Taha Şahin ile orta sahada görev yapan Demir Ege Tıknaz, ilk kez A Millî Takım’a davet edilirken, Eylül ayındaki kampın ardından yeniden kadroya dahil edilen Salih Özcan ve Can Uzun da dikkat çekiyor. 2024 Avrupa Şampiyonası geniş kadrosunda yer alan Oğuz Aydın takıma geri dönerken, Emre Mor ise yaklaşık iki buçuk yıllık bir aradan sonra yeniden A Millî Takım’a çağrıldı. Aday kadrodaki Arda Güler ve Merih Demiral, 20 Mart’ta gerçekleştirilecek Türkiye-Macaristan maçında sarı kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek.

ANTRENMAN PROGRAMI VE BASIN TOPLANTISI

A Millî Takım’a davet edilen oyuncular, 17 Mart Pazartesi günü saat 12.00’de TFF’nin Riva’daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bir araya gelecek. Ay-Yıldızlılar, aynı gün saat 17.00’de ilk çalışmasını yapacak ve hazırlıklarını bu tesiste hafta boyunca sürdürecek. A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile bir milli futbolcu, 19 Mart Çarşamba günü saat 13.45’te Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki merkezinde bir basın toplantısı düzenleyecek. A Millîler, Macaristan maçı öncesinde resmi antrenmanını 19 Mart’ta saat 17.00’de gerçekleştirecek. Türkiye – Macaristan karşılaşması, 20 Mart Perşembe günü saat 20.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta başlayacak.

RÖVANŞ MAÇI VE YAYIN DETAYLARI

A Millî Takım kafilesi, rövanş maçı öncesinde son antrenmanını 22 Mart Cumartesi günü saat 11.15’te TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapacak ve saat 16.00’da Türk Hava Yolları’na ait uçakla Budapeşte’ye hareket edecek. Ay-Yıldızlılar, Budapeşte’ye vardıklarında Puskás Arena’da saat 17.00’de (TSİ 19.00) kısa bir yürüyüş yapacak. Teknik Direktör Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir futbolcu, saat 17.15’te (TSİ 19.15) stadyumda bir basın toplantısı gerçekleştirecek. Puskás Arena’da 23 Mart Pazar günü oynanacak Macaristan – Türkiye maçı ise saat 18.00’de (TSİ 20.00) başlayacak. A Milli Takımımızın Macaristan ile yapacağı her iki maç da TV8 ve Exxen platformlarından canlı yayınlanacak.