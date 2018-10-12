Milli Takım’da büyük şok

A Milli Takı’da büyük şok. Takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci’nin kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.

UEFA Uluslar Ligi B Grubu’nda 14 Ekim 2018 Pazar günü saat 19.00’da Rusya ile karşılaşacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda sakatlık şoku yaşandı. Yapılan son antrenmanda sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı düz koşu yapan İrfan Can Kahveci, Rusya maçı öncesinde riske edilmeyerek kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada “Futbolcunun sol bacak arka adalesindeki sakatlığın Rusya karşılaşmasına kadar tamamen iyileşmeyeceği tespit edildiğinden, A Milli Takım heyeti, İrfan Can’ın tedavisini kulübünde devam etmesini uygun gördü.” ifadelerine yer verildi.

TRT