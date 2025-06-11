Milli Takımda Değişiklikler Yapıldı

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİKLER YAPTI

Kuzey ABD’de Meksika ile yapılan hazırlık maçında, A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörü Vincenzo Montella, ABD karşılaşmasındaki ilk 11’inde 4 farklı değişiklik yaptı. İtalyan teknik adam, ABD maçında forma şansı verdiği Eren Elmalı, Zeki Çelik, Orkun Kökçü ve Oğuz Aydın’ın yerine Yasin Özcan, Mert Müldür, Kaan Ayhan ve İrfan Can Kahveci’yi tercih etti. Montella, milli takımı Berke Özer, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Yasin Özcan, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız ile sahaya sürdü.

YENİ FUTBOLCULAR SAHADA

A Milli Takım’da Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Zeki Çelik, Barış Alper Yılmaz, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Okay Yokuşlu, Eren Elmalı, Deniz Gül, Can Uzun, Oğuz Aydın, Mustafa Eskihellaç, Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü ve Ahmed Kutucu yedekler arasında yer aldı. Yasin Özcan, A Milli Takım formasını ilk kez Meksika karşısında giyerek, 19 yaşında kariyerindeki ilk milli maçını oynadı.

KAPTANLIĞI ALAN KAAN AYHAN

Meksika ile oynanan maçta Kaan Ayhan, kaptan olarak sahada yer aldı. ABD karşılaşmasında yedek kalan Kaan Ayhan, bu defa kaptanlık pazubandını taktı. Milli takımın as kaptanı Hakan Çalhanoğlu ise sakatlığı nedeniyle aday kadroda bulunmuyor.

TARAFTAR DESTEĞİ

A Milli Futbol Takımı’nın ABD’de Meksika ile oynadığı maçta Türk taraftarlar, ay-yıldızlı ekibi desteklemeyi ihmal etmedi. Kenan Stadı’ndaki karşılaşmada, Türk taraftarlar tribünlerde ay-yıldızlı bayraklarıyla yer aldı. Ancak Kenan Stadı’nda bazı bölümlerde boşluklar dikkat çekti.