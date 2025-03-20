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Milli Takımda Macaristan Maçı Öncesi Sakatlıklar

A MİLLİ TAKIMDA SAKATLIK SIKINTISI

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan ile karşılaşacakken beklenmedik bir şekilde iki önemli sakatlık yaşadı. Mert Günok ve Yunus Akgün, sakatlıkları nedeniyle bu kritik karşılaşmada forma giyemeyecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, “Mert Günok ve Yunus Akgün, ağrıları nedeniyle A Millî Takımımızın bugünkü Macaristan maçı kadrosunda yer alamayacaktır” denildi.

TAKIM KADROSU

Karşılaşma öncesinde Türkiye’nin kadrosu aşağıdaki gibi belirlendi: Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Oğuz Aydın, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz. Yedek oyuncular ise şu şekilde sıralandı: Muhammed Şengezer, Berke Özer, Yusuf Akçiçek, Emirhan Topçu, Atakan Karazor, Ahmed Kutucu, Can Uzun, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Deniz Gül, Emre Mor. Macaristan’ın kadrosu da Dibusz, Fiola, Orban, Kerkez, Schafer, Bolla, Dardai, Nikitscher, Nagy, Varga ve Szoboszlai’dan oluşuyor. Macar yedekler ise Gulacsi, Szappanos, Kata, Balogh, Szalai, Nego, Vecsei, Szabo, Gazdag, Osvath, Botka ve Csoboth.

MÜSABAKANIN DETAYLARI

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan’ı RAMS Park’ta saat 20.00’de ağırlayacak. Bu müsabaka TV 8 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşmanın hakemliğini Slovakya Futbol Federasyonu’ndan Ivan Kruzliak üstlenecek. Yardımcı hakemler Branislav Hancko ve Jan Pozor olacakken, 4. hakem olarak Peter Kralovic görev alacak. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 23 Mart Pazar günü Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskas Arena’da yapılacak. Turu geçen takım, UEFA Uluslar A Ligi’nde mücadele etme hakkını elde edecek.

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