Hollanda yenilgisinin ardından teknik adam Şenol Güneş ile yolların ayrılması sonrası takımın başınan Okan Buruk geçirildi.
A Milli Takım’da Okan Buruk dönemi başlıyor. 47 yaşındaki teknik adamla büyük oranda anlaşmaya varıldı.
Federasyon Güneş ile yollarını ayırdıktan sonra, Okan Buruk ile görüşmelere başladı.
47 yaşındaki teknik adamla büyük ölçüde anlaşmaya varıldı.
Guus Hiddink döneminde A Milli Takım İdari Koordinatörlüğü görevini yürüten Buruk, Abdullah Avcı’nın teknik direktörlük görevine getirilmesiyle 2011 Kasım ayında yardımcı antrenör olmuştu.
Kariyerinde Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor gibi takımları çalıştıran Buruk, İstanbul Başakşehir kulübüyle 2019-20 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.
Buruk, Ocak 2021’de Başakşehir’den karşılıklı anlaşmayla ayrılmıştı.
Okan Buruk, profesyonel futbolculuk döneminde ise Galatasaray, Beşiktaş ve İtalya’nın önde gelen kulüplerinden Inter’in formasını giymişti.
A Milli Takım’da 2 yıllık Şenol Güneş dönemi, dünya kupası elemelerindeki 6-1’lik Hollanda yenilgisinin ardından bugün sona erdi.
Ay Yıldızlılar eleme grubundaki son 4 maçını ekim ve kasım aylarında oynayacak.