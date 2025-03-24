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Milli Takımın 2026 Dünya Kupası Fikstürü

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2026 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ FİKSTÜRÜ BELİRLENDİ

A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası Elemeleri’ndeki maç takvimi netleşti. Ay-yıldızlı ekibimiz, E Grubu’nda Gürcistan, Bulgaristan ve İspanya ile mücadele edecek.

İLK MAÇ GÜRCİSTAN’A KARŞI

Milliler, Dünya Kupası yolundaki ilk karşılaşmasını 4 Eylül 2025’te Gürcistan ile deplasmanda yapacak. Daha önce Almanya’da düzenlenen EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda da Gürcistan ile karşılaşmış ve o maçta Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu’nun golleri ile rakiplerini 3-1 mağlup etmişti.

İşte A Milli Takım’ın Dünya Kupası Elemeleri’nde oynayacağı maçların takvimi:
4 Eylül: Gürcistan – Türkiye
7 Eylül: Türkiye – İspanya
11 Ekim: Bulgaristan – Türkiye
14 Ekim: Türkiye – Gürcistan
15 Kasım: Türkiye – Bulgaristan
18 Kasım: İspanya – Türkiye

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