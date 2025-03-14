Milli Takımın Macaristan Maçları Kadrosu Açıklandı

MİLLİ TAKIM HAZIRLIKLARI TAMAM

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile 20 ve 23 Mart’ta gerçekleştireceği kritik karşılaşmalar için sahaya çıkmaya hazır. Teknik Direktör Vincenzo Montella, taraftarları heyecanlandıran aday kadroyu ve maç programını duyurdu. Kadroda sürpriz isimler ve ilk kez davet edilen genç yetenekler bulunurken, cezalı oyuncular ve kart sınırındaki yıldızlar da dikkat çekiyor. A Milli Takım’ın Macaristan karşısındaki tüm detaylarını sizler için derledik.

KADRODAKİ İSİMLER

Vincenzo Montella’nın belirlediği 30 kişilik kadro, deneyimli isimlerle genç yıldızları bir araya getiriyor. İşte o liste:

Kaleciler: Berke Özer, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Taha Şahin, Yusuf Akçiçek

Orta Saha: Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Ahmed Kutucu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

Bu kadro, savunmadaki güvenliği ve hücumdaki yaratıcılığıyla taraftarların umutlarını artırıyor. Ancak bazı yıldızların cezalı olması ve kart sınırındaki isimler, maç öncesi taktikleri etkileyebilir.

YENİ YETENEKLER FORMAYI KAPMA YOLUNDA

A Milli Takım kadrosunda dikkat çeken bir unsur, ilk kez milli formayı giyecek genç yetenekler. Yusuf Akçiçek, Demir Ege Tıknaz ve Taha Şahin, Montella’nın dikkatini çeken yeni isimler olarak kadroya dahil edildi. Bu genç oyuncular, Türk futbolunun geleceği için heyecan verici bir sinyal veriyor. Taraftarlar, bu isimlerin Macaristan karşısında sahada olup olmayacağını merakla bekliyor.

CEZALI OYUNCULAR VE KART SINIRI

A Milli Takım kadrosundaki iki önemli isim, Arda Güler ve Merih Demiral, 20 Mart’taki maçta yer alamayacak. Sarı kart cezası nedeniyle tribünde kalacak olan bu oyuncular, ikinci karşılaşmada sahadaki yerlerini almak için geri dönmeyi hedefliyor. Montella’nın bu eksiklikleri nasıl telafi edeceği, maçın sonucunu etkileme potansiyeline sahip.

Ayrıca, dört oyuncu, Macaristan ile oynanacak ilk maç öncesi sarı kart sınırında bulunuyor: İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü. Bu oyuncular, 20 Mart’taki maçta kart görmeleri durumunda, 23 Mart’taki rövanşta forma giyemeyecek. Taraftarlar, bu yıldızların dikkatli bir performans sergilemesini umuyor.

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile 20 Mart’ta deplasmanda, 23 Mart’ta ise evinde mücadele edecek. Bu iki karşılaşma, Türkiye’nin Uluslar Ligi’ndeki kaderini belirleyecek. İlk maçta cezalı oyuncuların eksikliği, Montella’nın taktiksel hamlelerini ön plana çıkarırken, rövanş karşılaşması taraftar desteğiyle bir zafer kutlamasına dönüşebilir. Macaristan’ın güçlü ekibine karşı A Milli Takım’ın nasıl bir performans göstereceği, futbolseverler için en büyük merak konusu.

TARAFLARA DESTEK MESAJI

Vincenzo Montella, kadro açıklamasının ardından taraftarlara seslenerek, “Bu zorlu maçlarda oyuncularımın her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyacı var. Birlikte başaracağız” dedi. A Milli Takım’ın Macaristan karşısındaki performansı, sadece sahadaki oyuncular için değil, tribünlerden gelecek coşkuya da bağlı olacak. Taraftarlar, bu kritik karşılaşmalar için şimdiden yerlerini almaya hazırlanıyor.