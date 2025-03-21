Milli Takımın Muhtemel Rakipleri Açıklandı

MAÇIN SONUCU

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off turunun ilk maçında Macaristan’ı 3-1’lik skorla geçerek A Ligi’ne yükselme yolunda önemli bir avantaj yakaladı.

İKİNCİ MAÇ

Türkiye, Pazar günü oynanacak ikinci maçta Macaristan’ı elemesi durumunda A Ligi’ne yükselecek. A Milli Takım, turu geçmesi halinde diğer rakiplerini 23 Mart Pazar günü yapılacak rövanş maçları sonrasında belirleyecek.

A LİGİ’NDEKİ DURUM

Şu anda UEFA Uluslar A Ligi’nde gelecek sezon için 12 takımın yerinin garanti olduğu belirtildi.