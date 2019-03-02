Milli uçak 2026’da göklerde

Külliye’den milli uçakla ilgili açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2023’te milli uçağın hangarda çıkarılacağını, 2026’da göklerde olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay.”Milli Muharip Uçak Projesi’nin tamamlanmasıyla ülkemiz, ABD, Rusya ve Çin’den sonra 5. nesil bir muharip uçağı üretebilen ülkeler arasında yer alacak. Üstelik bu konuda uzak bir gelecekten de bahsetmiyoruz, 2023’de milli uçağımızı hangardan çıkaracağız ve 2026’da göklerde göreceğiz, 2031’de envantere alacağız.”

TRT