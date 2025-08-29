Milli Uzay Programı, Ay’a Ulaşacak Araçla

AY MISYONU VE MÜHENDİSLİK DEVRİMİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Milli Uzay Programımızın öncelikli hedefleri arasında yer alan ‘Ay Misyonu’ kapsamında, kendi mühendis ve bilim insanlarımızın geliştirdiği milli itki sistemine sahip uzay aracımızla Ay’a erişeceğiz” ifadelerini kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteklemesi ve TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı’nın koordinasyonu ile Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Ulusal Gözlemevleri’nin katılımıyla düzenlenen TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği için 33 bin başvuru arasından kura ile bin kişi davet edildi. Etkinlik, Erzurum Konaklı Kayak Merkezi’nde gerçekleştirildi ve açılışında Bakan Kacır, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen gibi isimler katıldı. Bakan Fatih Kacır, etkinliğe 79 ilden bin vatandaşın katıldığını belirtti.

GÖKYÜZÜNÜN EN İYİ GÖZLEMİ

Bu yılki etkinlikte birçok farklı deneyim sunmayı hedeflediklerini anlatan Kacır, “Perseid meteor yağmurunun ardından, Erzurum semalarının berraklığıyla en parlak gökyüzünü gözlemleyeceğiz” dedi. Gündüz saatlerinde özel filtrelerle donatılmış Güneş teleskopları kullanarak Güneş’i inceleyeceklerini ifade eden Kacır, gece 35 teleskop ile gökyüzünün önemli noktalarını gözlemleyerek katılımcılara ilham verici bir tecrübe sunacaklarını açıkladı. Ayrıca, alanında uzman akademisyenlerle paneller düzenlenecek ve katılımcılar, uzay konusundaki deneyimlerini dinleme fırsatı bulacak. Milli Teknoloji Kulüpler Birliği’ne bağlı 9 astronomi kulübünün de yer alacağı etkinlikte katılımcılara bilimi ve teknolojiyi keşfetme imkanı sunulacak.

ULUSAL KABİLİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Kacır, uzay bilimi ve teknolojileri alanında insan kaynağı ve mühendislik kabiliyetleri geliştirdiklerini belirtirken, “Artık bilim ve teknolojide atılımlarını uzayın sonsuz ufuklarına taşıyan bir Türkiye var” dedi. Somut başarıların gösterildiği uzay projelerini vurgulayan Kacır, “Yüzde 90’ın üzerinde yerlilik oranıyla ürettiğimiz İMECE uydusu ile dünya genelinden görüntü alma imkanı sağladık” dedi. Ayrıca, TÜRKSAT 6A ile kendi haberleşme uydusunu geliştiren 11 ülkeden biri olduklarını hatırlatarak, stratejik ihtiyaçlara cevap verecek projelerin hayata geçirildiğini açıkladı.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK TELESKOBU VE GELECEK VİZYONU

Kacır, Doğu Anadolu Gözlemevi bünyesinde Türkiye’nin en büyük teleskobunu kurduklarını belirterek, “Son teknoloji aygıtlarının kurulumu devam ediyor” dedi. Gözlemevleri sayesinde bilim insanlarının fotometrik ve koronagrafik gözlemler yapabileceğini ifade eden Kacır, Erzurum’da Optomekanik Araştırma Laboratuvarı açılacağını ve bölgenin yüksek teknoloji merkezi olacağını söyledi. Önümüzdeki yıl Antalya’da düzenlenecek 77’nci Uluslararası Uzay Kongresi’ni tarihi bir fırsat olarak değerlendiren Kacır, Türkiye’nin küresel uzay ekosisteminin buluşma noktası olmasını hedeflediklerini belirtti. Bakan Kacır, etkinliğin sonunda katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi ve teleskoplardan gökyüzünü izledi.