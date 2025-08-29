Milli Uzay Programı’nda Ay’a ulaşacağız

AY MİSYONU HAKKINDA KONUŞMA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Milli Uzay Programımızın öncelikli hedefleri arasında yer alan ‘Ay Misyonu’ kapsamında, kendi mühendis ve bilim insanlarımızın geliştirdiği milli itki sistemine sahip uzay aracımızla Ay’a erişeceğiz” açıklamasında bulundu. Bu etkinlik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteği, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı’nın koordinasyonu ile Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Ulusal Gözlemevleri’nin paydaşlığında düzenlendi. TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği’ne 33 bin müracaat arasından gerçekleştirilen kura ile 1000 kişi davet edildi. Açılış, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile diğer yetkililerin katılımıyla Erzurum Konaklı Kayak Merkezi’nde gerçekleştirildi.

KATILIMCI SAYISI VE ETKİNLİK DETAYLARI

Bakan Kacır, etkinliğe astronomi ve uzaya ilgi duyan 81 ilden 33 bini aşkın vatandaşın müracaat ettiğini belirterek, “Değerlendirme ve kura neticesinde, 79 ilden bin vatandaşın Erzurum Konaklı’da bu büyük buluşmaya katıldığını” ifade etti. Etkinlikte, 35 teleskopla gökyüzü gözlemi yapılacağı bildirildi. Kacır, farklı deneyimlerin sunulacağını ve “Perseid meteor yağmurunun büyülü izlerinin ardından, Erzurum semalarının berraklığından istifade ederek gök kubbeyi en parlak haliyle misafir edeceğiz” dedi. Ayrıca, “Gündüz saatlerinde, özel filtrelerle donatılmış Güneş teleskoplarımızla Güneş’in leke gruplarını ve patlamalarını güvenle inceleyeceğiz” ifadesini kullandı.

UZAY ÇALIŞMALARINDA STRATEJİK HEDEFLER

Kacır, uzay bilimi ve teknolojilerinde insan kaynağından tasarım ve mühendisliğe kadar çok boyutlu bir kabiliyet inşası gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, “artık, bilim ve teknolojideki atılımlarını, uzayın sonsuz ufuklarına taşıyan bir Türkiye var” dedi. “Türk Astronot ve Bilim Misyonu” kaynaklı olarak, astronot Alper Gezeravcı’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’nda on üç bilimsel deneyi gerçekleştirdiği belirtildi. Ülkenin uzay teknolojilerindeki kabiliyetlerinin başarılarını destekleyen uydu projeleri hakkında bilgi verdi.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK TELESKOBU VE GELECEK PROJELER

Doğu Anadolu Gözlemevi bünyesinde Türkiye’nin en büyük teleskobunun kurulumuna devam ettiklerini aktaran Kacır, “Son teknoloji odak düzlemi aygıtlarının kurulumu ve testlerine de son hızla devam ediyoruz. Gözlemevlerimizin sağlayacağı geniş gözlemsel keşif imkanlarıyla bilim insanlarımız fotometrik ve koronagrafik gözlemler icra edebilecek” dedi. Erzurum’da Optomekatronik Araştırma Laboratuvarı’nın faaliyete geçirileceğini, bu merkez ile bölgenin yüksek teknoloji ve hassas üretim üssü haline geleceğini kaydetti. Kacır, önümüzdeki yıl Antalya’da yapılacak 77’nci Uluslararası Uzay Kongresi’nin Türkiye için tarihi bir fırsat olduğunu ve gençlerin bu etkinliğe katkı sunmasını beklediklerini sözlerine ekledi.