Milli Voleybol Takımı Gururlu Başarılar Elde Etti

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI OYUNCULARINDAN AÇIKLAMALAR

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın milli sporcuları Gizem Örge, Eda Erdem ve İlkin Aydın, FIVB Dünya Şampiyonası finalinde İtalya’ya karşı 3-2 kaybettikleri maç sonrası duygu ve düşüncelerini paylaştılar. Gizem Örge, takımın gösterdiği mücadele için gururlu olduklarını belirtti ve “Kıran kırana bir mücadele. Yakın olmasının burukluğu var. Gururluyuz. Herhangi bir yenilgiden sonra kendimi kaybederim ama bugün gururluyum! Son topa kadar mücadele ettik. Türk kadının ruhunu gösterdik tüm dünyaya! Biz voleybol ülkesiyiz. Her gün daha iyisini vermek için çalışmaya devam edeceğiz. İyi mücadele verdik. İnşallah önümüzdeki senelerde…” ifadelerini kullandı.

EDA ERDEM’DEN MAÇ ANALİZİ

Takımın deneyimli kaptanı Eda Erdem, maçı değerlendirirken “İçim buruk değil. Buralarda kaybetmeden kazanmayı öğrenemiyorsunuz. Ben gerçekten takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çok büyük bir başarı kazandığımızın farkındayız ve üzgün değiliz. Adım adım ilerleyeceğiz. Biz buralarda yeniyiz. Bir sonraki turnuvayı düşüneceğiz artık.” dedi. Eda, “Takım arkadaşlarımın hepsini çok seviyorum ve herkesin eline, emeğine sağlık. Sahada her şeyimi vermeye çalışıyorum. Güzel bir dinlendim, ihtiyacım da vardı. Benim performansım takıma bağlı. Bu arma altında mücadele vermekten gurur duyuyorum. 38 yaşında oynadığım Dünya Şampiyonası’nda kendi pozisyonumda en iyilerden seçilmek, benim için gurur. Kendime hep hedef koyuyorum. O hedefleri aştıkça hem gurur duyuyorum hem de şaşırıyorum. Umarım gençlere iyi örnek oluyorum. Çok gururluyum. Artık bir sonraki seneye bakacağız.” şeklinde sözlerine devam etti.

İLKİN AYDIN’DAN İKİNCİLİK DEĞERLENDİRMESİ

Diğer milli sporcu İlkin Aydın ise ikinciliğin büyük bir başarı olduğunu vurguladı. “Ben zaten daha önce de söyledim, en çok biz istiyoruz şampiyonluğu ama ikincilik ve üçüncülük de değersizleştirilecek şeyler değil. Çok büyük bir başarı. Gurur duyuyoruz. Tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum.” diyerek bu başarıyı değerlendirdi. 25 yaşındaki oyuncu, takımda ortak bir amacı paylaştıklarını ifade ederek, “Her zaman elimden gelenin en iyi yapacağımı Dani’yi de söyledim. VNL’de olamamak maç eksiği yarattı üzerimde evet ama takıma yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Tek servis tek smaç fark etmez hepimiz aynı amaç için buradayız.” dedi.