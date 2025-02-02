Milli Yazılım, Havalimanlarında Kullanılmaya Başladı

YERLİ HAVA TRAFİK YAZILIMI KULLANIMA SUNULDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli ve milli hava trafik görüntüleme yazılımı İRADE’nin İstanbul Havalimanı ve Muğla Dalaman Havalimanı’nda kullanılmaya başladığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, “Trabzon, Antalya, Muğla Milas Bodrum ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarına kurulum için çalışmalara başladık.” diye belirtti. Ayrıca, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından geliştirilen söz konusu yazılımın ilk olarak İstanbul Atatürk Havalimanı ve Çukurova Havalimanı’nda devreye girdiğine dikkat çekti.

2025 YILINA KADAR TAMAMLANACAK

Uraloğlu, “İstanbul Havalimanı ile Muğla Dalaman Havalimanında da İRADE yazılımı kullanılmaya başlandı.” ifadesini kullandıktan sonra, “Trabzon, Antalya, Muğla Milas Bodrum ve İzmir Adnan Menderes Havalimanlarına kurulum için çalışmalara başlanmış olup 2025 yılının ilk yarısında kurulumların tamamlanmasını öngörüyoruz.” şeklinde açıklamada bulundu.

TEK BİR ARAYÜZDE KOLAYLIK SUNUYOR

Bakan Uraloğlu, hava trafik emniyeti çalışanları ile hava trafik kontrolörleri tarafından hazırlanan İRADE yazılımının, uluslararası standartlara uygun, güvenli ve ileri teknolojiye sahip olduğunu vurguladı. Yerlilik ve millilik konularına her projede önem verdiklerini belirten Uraloğlu, “Sistem, gerçek zamanlı radar görüntüleme, AWOS, ATIS ve METAR verileri, uçuş planı verileri, NOTAM takibi ve AIP erişimi gibi çeşitli veri kaynaklarını tek bir ara yüzde toplayarak hava trafiği yönetiminde kullanıcılara büyük kolaylık sağlamaktadır.” diye ifade etti.

KRİTİK BİLGİLERİ TEK EKRANDA GÖSTERİYOR

Uraloğlu, hava trafiğinin kontrolü sırasında zorunlu olan veri kaynaklarını tek ekranda gösteren İRADE’nin hava trafik kontrolörleri için vazgeçilmez olduğunu vurguladı. “Yüksek verimlilik ve esnek kullanım özelliğine sahip İRADE; kritik sistemlerde dışa bağımlılığımızı azaltıp, her gün gelişen ve büyüyen havacılık endüstrisiyle her zaman tam entegrasyon sağlıyor.” şeklinde sözlerini tamamladı.