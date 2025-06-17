Milli Yıldız Kenan Yıldız Değer Kazandı

KENAN YILDIZ TARİHE GEÇTİ

İtalya Serie A’nın köklü takımlarından Juventus’ta mücadele eden 19 yaşındaki milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Türk futbolu açısından önemli bir başarıya imza attı. Transfermarkt’ın gerçekleştirdiği piyasa değeri revizyonu sonucunda, Kenan Yıldız’ın değeri 45 milyon euro’dan 50 milyon euro seviyesine çıkarıldı. Bu gelişme ile birlikte Kenan Yıldız, 50 milyon euro değerine ulaşarak, Türk futbol tarihinde bir oyuncunun eriştiği en yüksek piyasa değerine sahip oldu.

EN YÜKSEK DEĞERE ULAŞAN TÜRK FUTBOLCULAR

Daha önce Türk futbol tarihinde en yüksek piyasa değerine ulaştığı kaydedilen isimler arasında 45 milyon euro ile Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Orkun Kökçü, Arda Turan, Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü yer alıyor. Kenan Yıldız’ın bu yeni rekoru, Türk futbolunun uluslararası alanda gelişiminde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.