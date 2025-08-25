Milli Yıldızlarımız Avrupa’da Parlıyor

AVRUPA’DA MİLLİ YILDIZLARDAN GÖVDE GÖSTERİSİ

Ülkemizi Avrupa’nın birçok farklı liginde temsil eden milli futbolcular, etkileyici performanslarıyla göz dolduruyor. Yeni sezona hızlı bir başlangıç yapan yıldızlarımız, bu hafta takımlarının galibiyetlerinde büyük rol oynadı. Real Madrid forması giyen Arda Güler, Real Oviedo’ya karşı gerçekleştirilen 3-0’lık zaferde ilk golün asistini yaptı. Arda, Mbappe’ye yaptığı şık pasla takımının öne geçmesini sağladı.

KENAN YILDIZ’IN STRATEJİK PERFORMANSI

Juventus’ta forma giyen Kenan Yıldız, dikkat çeken bir başka isim oldu. Juventus, sezonun ilk maçında Parma ile karşı karşıya geldi ve karşılaşmayı 2-0’lık skorla kazandı. Juventus taraftarlarının sevgilisi haline gelen Kenan, maçı 2 asistle tamamlayarak sezona harika bir giriş yaptı.

Yunanistan Süper Ligi’nin açılış maçında Olympiakos, Asteras karşısında 2-0 öne geçti. Öne geçiren golü, geçtiğimiz sezon çapraz bağı sakatlığı nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalan Yusuf Yazıcı, 90+3. dakikada kaydetti ve takımı için 3 puanı kazandırdı.

CAN UZUN’UN TARİHİ BAŞARISI

Bundesliga’nın ilk hafta mücadelesinde Eintracht Frankfurt, Werder Bremen’i 4-1’lik skorla yenerek sezon başlangıcını yaptı. Milli futbolcumuz Can Uzun, bu maçta 1 gol ve 2 asistle sahne aldı ve 2004-05 sezonundan bu yana Bundesliga’da 3 gole doğrudan katkı sağlayan Eintracht Frankfurt’un en genç oyuncusu olma başarısını gösterdi.

BERKE ÖZER’İN BAŞARILI PERFORMANSI

Ligue 1’in 2. hafta karşılaşmasında Lille, sahasında Monaco’yu 1-0’lık skorla geçti. Lille kalesini koruyan Berke Özer, başarılı kurtarışlarıyla rakiplerin ataklarını önleyerek takımının 3 puan almasına önemli katkı sağladı.