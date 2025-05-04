(MİLLİ YOL PARTİSİ) – Remzi Çayır, Özgür Özel’e saldırıyı kınadı

REMZİ ÇAYIR’DAN ŞİDDETİ KINAMA

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik gerçekleşen fiziksel saldırıyı kınadı. Çayır, “Aslında atılan yumruk, demokrasiye atılmış bir yumruktur. Atılan yumruk, kendini bilen siyasetçilerin hepsine atılmış bir yumruktur. Ülkeyi gererek, ayrıştırarak, ikiye bölerek siyaseten kazanç elde edilebilir ama bu şekilde kimsenin güvende olmadığı bir ülke haline dönüşürüz” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

OLAYIN KABUL EDİLEMEZLİĞİ

Çayır, Özgür Özel’in, TBMM Grup Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in İstanbul’daki cenaze töreninin ardından maruz kaldığı saldırıya ilişkin, “Bugün, İstanbul’da ana muhalefet partisi liderinin uğramış olduğu saldırı, gerçekten kabul edilemez.” diyerek düşüncelerini ifade etti. Çayır, şiddetin siyasette yeri olamayacağını belirtti ve herkesin dikkatli olması gerektiğini vurguladı. “Yumrukla, şiddetle korkutarak ülkeyi ileri götüremeyiz. Muhalefeti, iktidarı, siyasetin içinde bulunan bütün aktörler, söyledikleri söze, kullandıkları dile, tavırlarına dikkat etmek zorundalar.” dedi.

ŞİDDETİN SİYASETTEKİ YERİ

Çayır, “O yumruk, hukuka atılmış demektir. Yani, aciz insanlar konuşamazlar, şiddet uygularlar.” diyerek durumu daha da netleştirdi. Siyasette bu tür olayların önlenmesi için Cumhurbaşkanı’na da dahil herkesin üzerine düşen görevleri bilmesi gerektiğini ifade etti. “Diline dikkat et, eline dikkat et, kullandığın tavıra dikkat et.” önerisinde bulundu. Çayır, bireylerin kendi çıkarları doğrultusunda şiddeti meşrulaştırma çabalarının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Son olarak, Çayır, Özgür Özel’e geçmiş olsun dileğinde bulundu ve şiddete karşı ortak bir tavır alınması gerektiğini ifade etti. “Bu tür hadiselerin yaşanmaması için siyasilerin ağız birliği, tavır birliği yapması lazım. Şiddete karşı hepimizin ‘yeter, dur’ demesi lazım.” şeklinde konuşarak sözlerini tamamladı.