Milliler, EuroBasket Yarı Finale Çıkıyor

TÜRKİYE’NIN TARİHİ BAŞARISI

Milliler, tarihî bir başarıya imza atarak EuroBasket yarı finalinde Yunanistan’a karşı mücadele edecek. Taraftarların dikkatleri ise bu önemli maçın yayın bilgilerine çevrildi. Türkiye ve Yunanistan arasındaki yarı final basketbol karşılaşması hangi gün ve saatte oynanacak ve hangi kanalda canlı izlenebilecek?

EUROBASKET 2025 YARI FİNALİNE YÜKSELİŞ

12 Dev Adam, EuroBasket 2025’te adını yarı finale yazdırarak büyük bir başarı elde etti. Grubunu 5’te 5 yaparak lider tamamlayan A Milli Basketbol Takımı, son 16 turunda İsveç’i mağlup etti. Çeyrek finalde ise Polonya’yı 91-77’lik skorla geçerek, 24 yıl sonra yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

MAÇIN ÖNEMİ VE YAYIN DETAYLARI

Ay-yıldızlı ekip, yarı finalde ezeli rakibi Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, 12 Eylül 2025 Cuma günü gerçekleştirilecek. Bu dev karşılaşma, hem tarihi rekabeti hem de finale giden yolu belirlemesi açısından büyük önem taşıyor. EuroBasket 2025 yarı final maçları 12 Eylül’de yapılacak; Türkiye-Yunanistan maçının saati ve yayıncı kuruluşu henüz resmi olarak açıklanmadı, ancak karşılaşmanın TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.