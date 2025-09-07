Milliler, Finale Yükselerek Tarih Yazdı

Milli voleybolcular, yarı finalde Japonya ile karşı karşıya gelerek sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı ve adını finale yazdırdı. Bu sonuçla Türkiye, voleybol tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası finaline çıkarak kayda değer bir başarı elde etmiş oldu. 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı finalinde, A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Türk başantrenör Ferhat Akbaş’ın yönetimindeki Japonya’yı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşma 6 Eylül Cumartesi günü saat 11:30’da başladı ve zaferle tamamlandı.

MÜCADELEDEKİ KONTROL

Maçın başında skor dengeli bir şekilde ilerledi ve iki takım karşılıklı olarak 6-6’ya kadar sayılar buldu. Ardından Japonya, üst üste iki sayı atarak 8-6 öne geçti. Millilerimiz, bir süre sonra 10-10’da eşitliği sağladı fakat Japonya, savunmada gösterdiği direncin ardından farkı açarak seti 25-16 almayı başardı. Bu sonuçla Japonya, 1-0 öne geçti. İkinci sete hızlı başlayan Filenin Sultanları, kısa sürede 3 sayılık bir fark yakaladı. Melissa Vargas ve kaptan Eda Erdem’in etkisiyle fark 5 sayıya çıktı. Bloklarda üstünlük sağlayan millilerimiz, seti 25-17 kazanarak durumu 1-1’e getirdi.

Üçüncü sette Vargas ve Eda’nın mücadelesiyle Türkiye, 4-7 öne geçti. Takım savunmasını da başarılı bir şekilde yapan ay-yıldızlılar, avantajı koruyarak seti 25-18 alarak 2-1’lik üstünlük yakaladı. Son sette ise iki ekip de hücumda etkili oldu. Skor, 6-6 ve 14-14’te eşitlendi. Japonya, farkı artırmak istese de Türkiye, kritik anlarda yaptığı servislerle etkili olarak 24-24’te eşitliği sağladı. Heyecan dolu rallilerin ardından millilerimiz seti 27-25 ve maçı 3-1 kazanarak finale adını yazdırdı.

FİNAL İÇİN HAZIRLIK

Türkiye, Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda ilk kez finale çıkmayı başardı. Millilerimizin finaldeki rakibi ise Brezilya-İtalya maçının galibi oldu. Yarı finalde İtalya’yı mağlup eden takım, Türkiye’nin finaldeki karşıtı olarak belirlendi. Türkiye ile İtalya arasındaki dev mücadele 7 Eylül Pazar günü yapılacak. Maç, Bangkok’taki Indoor Huamark Stadyumu’nda saat 15:30’da başlayacak. Final karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak ve izleyiciler, TRT 1’in yanı sıra birçok platformdan bu maçı takip edebilecek.