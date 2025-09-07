Milliler, Japonya’yı yendi ve finale yükseldi

FİNALDEKİ BAŞARI VE HEYECAN

Yarı finalde Japonya’ya karşı büyük bir performans sergileyen millilerimiz, sahadan galip ayrılarak finale yükseldi. Bu başarı, Türkiye’nin tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası finaline adını yazdırmasıyla tarihe geçti. Tüm Türkiye’nin sabırsızlıkla beklediği final mücadelesinde İtalya ile karşı karşıya gelecek olan Filenin Sultanları’nın mücadelesi hangi kanalda yayınlanacak sorusu merak konusu oldu. 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Türk antrenör Ferhat Akbaş’ın liderliğinde Japonya’yı 3-1 yenerek finale adını yazdı. 6 Eylül Cumartesi günü saat 11:30’da başlayan bu tarihi karşılaşma, millilerimizin zaferiyle sonuçlandı.

MAÇIN GÖRKEMLİ ANLARI

Karşılaşmanın başında eşitlik vardı ve 6-6’ya kadar skor başa baş gitti. Japonya, üst üste sayılarla 8-6 öne geçti. Millilerimiz 10-10’da dengeyi sağlasa da, etkili savunmasıyla Japonya, farkı açarak ilk seti 25-16 kazandı ve 1-0 öne geçti. İkinci sete hızlı bir başlangıç yapan Filenin Sultanları, kaptan Eda Erdem ve Vargas’ın sayılarıyla kontrolü ele geçirerek seti 25-17 kazanarak durumu eşitledi. Üçüncü sette Türkiye, Melissa Vargas ve Eda Erdem’in etkili oyunuyla avantaj sağladı ve seti 25-18 kazanarak 2-1 öne geçti. Dördüncü sette de başa baş bir mücadele yaşandı. 6-6 ve 14-14’te eşitlikler bozulmadı. Ancak Türkiye, 24-24’te yakaladığı denge sonrası seti 27-25 kazanarak maçı 3-1 ile tamamladı ve finale yükseldi.

FİNALDE İTALYA’YA KARŞI

Türkiye, Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası tarihinde ilk kez finale adını yazdırdı. Finaldeki rakibimiz ise yarı finalde Brezilya’yı eleyen İtalya oldu. Dev final, 7 Eylül Pazar günü Bangkok’taki Indoor Huamark Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 15:30 olarak belirlendi. Türkiye ile İtalya arasındaki büyük final TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. TRT 1, Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan şifresiz izlenebilecek.