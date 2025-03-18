Milliler, Macaristan Maçını Kruzliak Yönetecek

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI VE MAÇ DETAYLARI

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunun ilk maçında Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşma, 20 Mart Perşembe günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde düzenlenecek. Maçın başlama saati ise 20.00 olarak belirlendi.

MAÇIN HAKEM KADROSU

Slovakya Futbol Federasyonu’ndan Ivan Kruzliak, bu müsabakayı yönetecek. Kruzliak’a yardımcılık edecek isimler ise Branislav Hancko ve Jan Pozor olacak. Ayrıca dördüncü hakem olarak Peter Kralovic görev alacak. VAR görevini Michal Ocenas üstlenirken, AVAR pozisyonunda Martin Dohal bulunacak.

İSTANBUL’DA GEÇECEK MÜSABAKA

Bu karşılaşma, futbolseverler için büyük bir heyecan yaratıyor. A Milli Takım, Macaristan karşısında galibiyet hedefliyor. Tüm gözler, 20 Mart’taki bu mücadelede olacak.