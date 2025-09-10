Haberler

Milliler, Polonya’yı 91-77 yendi

RİGA’DA MİLLİLERİMİZ FİNALE YÜKSELİYOR

Letonya’nın başkenti Riga’da gerçekleştirilen Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası’nda Millilerimiz, Polonya’yı 91-77 yenerek finale yükseldi. ’12 Dev Adam’ olarak bilinen takım, 2001 yılında yarı final görebilmişti ve 24 yıl aradan sonra bu başarıyı tekrar ediyor.

YARINKI MAÇTA YUNANİSTAN İLE KARŞILAŞIYOR

Takımımız, yarı final mücadelesini cuma günü Yunanistan ile yapacak. Bu kritik mücadele öncesinde oyuncu Ebru Şahin, 2023 yılında evlendiği eşi Cedi Osman’ı tribünden desteklemeye devam ediyor. Polonya galibiyetinin ardından, kaptan Cedi Osman, gözyaşlarını tutamayarak eşi Ebru Şahin’in yanına gitti ve zaferi onunla birlikte kutladı. Şahin, eşine sarılarak mutluluğundan dolayı ağladı.

