Milliler Sırbistan’la Kritik Maçta Buluşuyor

SON KARŞILAŞMA HAZIRLIĞI

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu’ndaki son mücadelede A Milli Erkek Basketbol Takımımız, güçlü rakibi Sırbistan ile karşılaşacak. Bu önemli maçın kazananı, grubu zirvede tamamlayarak bir üst tura avantajlı başlayacak. Millilerimiz ve Sırbistan arasındaki karşılaşma, TSİ 21.15’te başladı. Basketbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmayı TRT Spor ekranlarından şifresiz bir şekilde izleyebiliyor. Böylece taraftarlar, ekstra bir ücret ödemeden maçı takip etme fırsatına sahip oluyor.

SIRBİSTAN İLE GEÇMİŞ RENDEVU

A Milli Takım, Sırbistan ile bugüne kadar 7 kere parkede yer aldı. Bu maçların sadece 2’sinden galip gelen Ay-yıldızlılarımız, son 5 resmi karşılaşmada rakibini mağlup edemedi. A Grubu’ndaki bu kritik karşılaşmanın kazananı, grup lideri olarak avantaj elde edecek. Grup birincisi, son 16 turunda B Grubu’nun dördüncüsüyle eşleşme şansına sahip olacak.

MÜCADELE TARİHLERİ

12 Dev Adam, grup etabındaki 5. ve son maçını Sırbistan karşısında 3 Eylül Çarşamba günü saat 21.15’te gerçekleştiriyor. Karşılaşma, Letonya’nın başkenti Riga’daki Xiaomi Arena’da yapılıyor. Son 16 turu mücadeleleri 6-7 Eylül tarihlerinde olacak. Çeyrek final maçları ise 9-10 Eylül’de, yarı finaller 12 Eylül’de, üçüncülük ve final müsabakaları ise 14 Eylül’de düzenlenecek.