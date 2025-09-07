Millilerimiz, Japonya’yı 3-1 yenerek finale yükseldi

YARI FİNAL RAKİBİMİZ JAPONYA

Yarı finalde Japonya ile karşılaşan millilerimiz, etkili oyunlarıyla sahadan galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı. Türkiye, bu başarıyla tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası finalinde yer alarak unutulmaz bir başarıya ulaştı. Tüm Türkiye’nin heyecanla beklediği bu büyük mücadelede rakibimiz İtalya olacak. Final müsabakası TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak; “Filenin Sultanları Türkiye–İtalya maçı canlı izle” aramaları da taraftarların gündeminde.

TÜRKİYE’NİN FİNALE YÜKSELİŞİ

2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Türk çalıştırıcı Ferhat Akbaş’ın yönetimindeki Japonya’yı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. 6 Eylül Cumartesi günü saat 11.30’da başlayan karşılaşma, millilerimizin unutulmaz zaferiyle sona erdi. Mücadelenin başlangıcında skor 6-6’ya kadar dengede devam etti. Yukarıda sayılar bulan Japonya, 8-6 öne geçti. Millilerimiz 10-10’da beraberliği yakalasa da rakip, farkı açarak ilk seti 25-16 kazanıp 1-0 öne geçti.

İkinci sete hızlı başlangıç yapan Filenin Sultanları, Vargas ve kaptan Eda Erdem’in sayılarıyla kontrolü ele aldı. Bloklarda da hakimiyetini gösteren millilerimiz, seti 25-17 kazanarak durumu 1-1 yaptı. Üçüncü sette Melissa Vargas ve Eda Erdem yine öne çıktı. Türkiye, 4-7 öne geçti ve bu avantajı set boyunca korudu. Rakibine kolay sayı şansı vermeyen millilerimiz, seti 25-18 kazanarak 2-1 öne geçti.

DÖRDÜNCÜ SETTEKİ TENSION

Dördüncü sette oyun uzun süre başa baş ilerledi. 6-6 ve 14-14’te eşitlik bozulmadı. Japonya farkı açmak istese de milliler kritik anlarda servisleriyle oyunda kaldı. 24-24’lük eşitlik sonrası büyük ralliler yaşandı. Türkiye seti 27-25, maçı ise 3-1 kazanarak tarihi finale adını yazdırdı. Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda ilk kez finale çıkan Türkiye’nin rakibi, Brezilya’yı eleyen İtalya oldu.

BÜYÜK FİNALİN DETAYLARI

Büyük final, 7 Eylül Pazar günü Bangkok’taki Indoor Huamark Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma saat 15.30’da başlayacak. Türkiye ile İtalya arasındaki dev final TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. TRT 1; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan, ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek. TRT 1 izlemek için tıklayınız.