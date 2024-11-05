“Milliyet Executive ile İhracatın Yeni Yıldızları” “Milliyet Executive İle İhracatın Yeni Yıldızları”

YENİ SAYI RAFLARDA YERİNİ ALIYOR

İş dünyasıyla ilgili haberler ve yenilikleri modern bir bakış açısıyla okuyucularına sunan Milliyet Executive dergisinin 35. sayısı, yarın raflarda yer alıyor. Türkiye, bu yıl 267 milyar dolar mal ve 110 milyar dolar hizmet ihracatı hedefliyor. Mevcut ihracatçılara her ay yaklaşık 1000 yeni ihracatçı ekleniyor. Bu yeni ihracatçılar, pazar seçimini yaptıktan sonra ihraç edilecek ürünlerle ilgili güncel trendleri de iyi bilmek zorunda hissediyor. Milliyet Executive’in bu sayısında, ihracatçı olmanın adımlarını gösteren bir yol haritası sunuyor ve ihracattaki son gelişmelere yakın bir bakış atıyor.

İLHAM VERİCİ PROJELER VE ANLATILAR

35. sayıda öne çıkan iki ilham verici hikâye yer alıyor. Türkiye’nin teknoloji ve yazılım ihracatıyla dünyada ilk üçte bulunan Hitit’in 30 yıllık hikâyesi yeni Genel Müdür Nevra Onursal Karaağaç tarafından anlatılıyor. Ün kazanan Livzym Biyoteknoloji’nin kurucusu Serdar Uysal ise enzim ihracatıyla Türkiye’yi biyoteknoloji alanında global bir üretim merkezi haline getirmek istediklerini belirtiyor. Yemeksepeti CEO’su Mert Baki, uygun fiyata online yemek siparişine olan ilginin arttığını vurgularken, TV programlarının içeriklerinin siparişler üzerinde doğrudan bir etkisi olduğunu ifade ediyor.

GÜNDEMDEKİ ÖNEMLİ BAŞLIKLAR

Yapay zekanın ön plana çıktığı CHRO Summit 2024 ve CMO Summit 2024’te ele alınan her konu Milliyet Executive’de yer buluyor. Tülin Akın, çiftçilere uygulamalı teknoloji eğitimi veren ‘Akıllı Köy’ü kurarak, tarım alanındaki çabaları için “Geçirilecek ömür için daha iyi bir amaç bulamadım” diyor. Ayrıca, Nike’ın stajyerlikten CEO’luğa yükselen yeni liderinin hikâyesi ve Apple CEO’sunun başarının sırlarına dair görüşleri de kasım sayısında yer alıyor. Yazarlarımızdan Çağdaş Ertuna, “Z kuşağı girişimcilikte neden daha başarılı?” sorusuna yanıt arıyor. Servet Yıldırım ise Sanayi 4.0 ve küresel rekabetin Ar-Ge ve inovasyonla mümkün olduğunu vurguluyor.

İŞ DÜNYASININ MERCEK ALTINDA OLDUĞU YER

Yazarlarımızdan Şükrü Andaç, iş dünyasında konsantrasyon eksikliği ve zihin dağınıklığına dikkat çekerken, Zeynep Aktaş borsada güçlü büyüme ve hisse başı kârla dikkat çeken şirketleri araştırıyor. Milliyet Executive, her ay yayınlanan yeni sayılarıyla iş dünyasının merak edilenlerini ve analizlerini derinlemesine incelerken, aynı zamanda güncel trendleri mercek altına almaya devam edecek. Dergiye, İstanbul’da yayımlandığı gün gazete ile ücretsiz olarak ulaşılabiliyor. Ardından, İstanbul dışındaki bölgelerden ise seçkin zincir mağazalardan ve kitapevlerinden satın alınabiliyor.