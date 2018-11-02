Milliyet Gazetesi de kapatılıyor

Sunucu Cem Küçük, Vatan Gazetesi’nin ardından Milliyet Gazetesi’nin de kapatılacağını iddia etti. Gazetenin internet yayınına geçeceği öğrenildi.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programı bugün de çarpıcı gelişmeler ile devam ediyor. Program sunucusu Cem Küçük Milliyet hakkında bir iddiada bulundu.

Küçük, Milliyet gazetesinin kapanacağı açıklayarak internetten devam edeceğini söyledi.

VATAN GAZETESİ DE KAPANDI

Doğan Medya Grubu’nu bünyesine katan Demirören Medya Grubu, Vatan Gazetesi’nin basılı yayınını kapatma kararı almıştı. Vatan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Yuvacan, çalışanlara “Bugün son baskıyı yapıyoruz” dedi

Geçtiğimiz ay ise Gazete Habertük yayın hayatına son vermiş ve gazeteyi kapatarak yoluna internet medyası üzerinden devam etme kararı almıştı.

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