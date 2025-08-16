Milliyetçi Hareket Partisi, ‘Terörsüz Türkiye’ İçin Toplantılar Düzenliyor

MHP’DEN TERÖRSÜZ TÜRKİYE PROJESİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), ‘Terörsüz Türkiye’ süreci çerçevesinde 81 ilde ‘Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları’ düzenlemeye başladı. ‘Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik’ temasıyla İstanbul’da gerçekleştirilen buluşmaya MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim, Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç ile 150’ye yakın sivil toplum kuruluşu katıldı. Toplantıda TBMM Başkanvekili Celal Adan, “Bu süreç güçlü devlet, mutlu millet hedefine hizmet etmektedir. Türk milliyetçiliğinin ilke ve hedefleri uyumlu bir stratejinin ürünüdür. Aynı zamanda Türk ve Türkiye yüzyılı sürecine dair en önemli çıkıştır” ifadelerini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE’NİN TEMELLERİ

Celal Adan, “Öncelikle Terörsüz Türkiye hamlesini anlamak için Türkiye’nin etrafında yaşananları idrak etmemiz mecburiyettir. Türkiye, bu coğrafyanın merkezinde barış ve insanlık adına direnen son güvenli kaledir. Fakat Orta Doğu’daki ateş çemberi giderek daha ciddileşmektedir. Sınır ötesindeki çatışmalar ve değişen haritalar kapımıza kadar dayanmış durumdadır. Böyle bir ortamda milli birlik ve iç barış son derece önem taşımaktadır. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi için ‘Terörsüz Türkiye’ projesi sadece bir güvenlik meselesi değildir. Liderimizin öncülüğünde gerçekleştirilen bu girişim, uluslararası politikanın kanlı satranç tahtasında herkesi şok eden kesin bir hamledir. Terörsüz Türkiye, ülkemize parmak sallayan emperyal güçlere karşı bir duruş sergilemektir. Bu hamleyle liderimiz, sadece hudutlarımızda var olan tehlikeleri bertaraf etmekle kalmayacak, aynı zamanda Türkiye’yi kaostan yeni dönemin süper gücü olarak çıkarmayı hedefliyor” dedi.

ÜÇ TEMEL ADIMIN ÖNEMİ

Adan, “Terörsüz Türkiye sürecinin başlangıcından bu yana Liderimiz Devlet Bahçeli üç kilit noktaya dikkat çekmiştir. Bunlar; silahların bırakılması ve terör örgütünün feshi, bu meselenin Cumhur Başkanı öncülüğünde tüm devlet kurumlarıyla bir devlet politikasına dönüşmesi, terörsüz Türkiye konusunda komisyonlar aracılığıyla Meclisin aktif rol oynamasıdır. Terörsüz Türkiye demek, huzurlu Türkiye demektir. Güçlü bir Türkiye demektir. Terörle mücadelenin nihai amacı, terörün tamamen ortadan kalkmasıdır. Bu durum, yalnızca silah tutanların değil, aynı zamanda silah verenlerin de kaybetmesiyle mümkündür” şeklinde konuştu.