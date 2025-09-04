Milyoner Olmak İster, İlgi Uyandırıyor

YENİ BÖLÜMDE YER ALAN SORULAR

Kim Milyoner Olmak İster’ın yeni bölümüyle gelen sorular, izleyicilerde yoğun bir ilgi uyandırıyor. Yarışmacının seçim yapacağı anı sabırsızlıkla bekleyen izleyiciler, aynı zamanda doğru yanıtı öğrenmek için kendi araştırmalarını yapıyor. Eğitici olduğu kadar heyecan verici olan bu yarışma, izleyicilerin kendilerini yarışmanın bir parçası gibi hissetmelerine olanak tanıyor. Sorulara verilen cevaplar kadar, bu süreçte yaşanan gerilim ve stratejik kararlar da dikkatle izleniyor. Yarışmacılar, aldıkları sorularla ilgili hemen doğru cevap arayışına giriyor. Örneğin, sinir hastalıkları ile ilgili hastane bölümünün adı nedir? A: Mazeretiye B: Variye C: Asabiye D: Beniye. Doğru cevap: C

BÜYÜK ÖDÜL VE ZORLUK DÜZEYİ

Türkiye’nin en heyecanlı ve ödüllü bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Toplamda 13 sorudan oluşan bu çekişmeli yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL’lik dev ödülün sahibi oluyor. Yarışmadaki her soru, adım adım artan ödüllerle birlikte geliyor:

• 2. soru: 5.000 ₺

• 7. soru (1. baraj): 50.000 ₺

• 13. soru (final sorusu): 5.000.000 ₺

Yarışmacılar, yanlış yanıt verdikleri takdirde son geçtikleri baraj ödülünü kazanıyor. Ayrıca, istedikleri an çekilme hakkına sahipler. Çekilme halinde ise, en son doğru yanıtladıkları sorunun ödülü onlara veriliyor. Bilgi, strateji ve cesaretin birleştiği bu büyük yarışmada, izleyiciler hem eğleniyor hem de heyecan dolu anlar yaşıyor.