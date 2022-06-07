Amerika Birleşik Devletleri’nden corona virüs salgınına karşı geliştirilmiş milyonlarca aşı çöpe gitti.

ABD’de 82,1 milyon doz koronavirüs aşısının çöpe atıldığı öğrenildi.

NBC’nin haberine göre, Aralık 2020’den mayıs ayı ortasına kadar ülke genelindeki eczaneler tarafından 82,1 milyon doz COVID-19 aşısı kullanılamayarak atıldı.

Atılan dozların federal hükümet tarafından eyaletlere sağlanan miktarın toplamının yüzde 11’ine tekabül ettiği öğrenildi.

Eyalet bazında Oklahoma ile Alaska’nın ellerindeki aşıların yaklaşık yüzde 28’ini atarak israfta başı çektiği bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu aşılar, raf ömürlerinin sınırlı olmasından dolayı belirli bir süre içinde kullanılamayınca atılıyor.