Milyonlarca Emekli, Zam Bekliyor.

MEMURLAR VE EMEKLİLER TEMMUZ ZAMMINI BEKLİYOR

Milyonlarca memur ile SSK ve BAĞ-KUR emeklisi, temmuz ayında yapılacak olan zam için Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı haziran enflasyon verisine odaklanmış durumdalar. Hazırlanan beş aylık veriler doğrultusunda enflasyonun yüzde 15,09 olarak gerçekleştiği bildiriliyor. Bu verilerin ardından, kesin zam oranlarının belirlenmesi bekleniyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, altı aylık enflasyon oranı kadar zam alırken, memur ve memur emeklileri ise ocak ayında verilecek %5’lik toplu sözleşme zammının yanı sıra enflasyon farkı da alacak.

ENFLASYON TAHMİNLERİ VE ZAM SENARYOLARI

Beş aylık veriler ile SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 15,09’luk bir zam, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 14lük bir zam şimdiden kesinleşmiş durumda. Ekonomistlerin öngörülerine göre, haziran ayında enflasyonun %1 ila %2 arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tahminler göz önüne alındığında, memur ve emekli maaş artışlarına dair üç farklı senaryo öne çıkıyor.

MAAŞ ZAMMININ NETLEŞECEĞİ TARİH

TÜİK’in haziran ayı enflasyon verisini 3 Temmuz’da açıklaması planlanıyor. Bu veri ile birlikte, milyonlarca memur ve emeklinin yeni maaş zammı da netleşecek. Ayrıca, kök maaşı 10 bin liranın altında olan ve Hazine desteğiyle 14 bin 469 lira alan yaklaşık 2.5 milyon emeklinin temmuzda zammının uygulanmayacağı belirtiliyor. Bu grubun zam alabilmesi için Meclis’te yasada değişiklik yapılması gerektiği ifade ediliyor. Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1 Temmuz’da tatile gireceği dikkate alındığında, milletvekillerinin tatili ertelemezse düzenlemenin uygulanması mümkün olmayacak. Böylece milyonlarca emekli, temmuz ayında sıfır zamla karşı karşıya kalabilir. Emekliler, geçim zorluğu içinde bulundukları bu zor zamanda hükümete çağrıda bulunarak, düzenlemenin tatil öncesinde hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini talep ediyor.