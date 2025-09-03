Milyonlarca Memur Ocak Zamını Bekliyor

MEMURLAR VE EMEKLİLERİN GÖZÜ OCAK ZAMINDA

Milyonlarca memur ve emekli, Ocak ayında yapılacak maaş artışına yoğunlaşmış durumda. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı enflasyon verileri, bu zam oranlarının belirlenmesinde önemli bir rol üstleniyor. TÜİK’in verilerine göre; ağustos ayındaki enflasyon oranı yüzde 2,04, temmuz ayında ise yüzde 2,06 olarak kaydedildi. Bu iki aylık veriler, memur ve emeklilerin maaşlarına yansıyacak artışın ilk sinyallerini veriyor.

TOPLU SÖZLEŞMENİN ETKİLERİ

Toplu sözleşmeye göre; memur ve memur emeklileri 2026 yılının ilk yarısında yüzde 11, ikinci yarısında yüzde 7; 2027’nin ilk yarısında yüzde 5, ikinci yarısında ise yüzde 4 oranında zam alacak. Bu oranların üzerine enflasyon farkı ekleneceği için, maaş artışları daha yüksek bir düzeyde gerçekleşecek. Şu ana kadar açıklanan temmuz ve ağustos verileri, bu oranların kesinleşmemiş olmasına rağmen Ocak ayındaki zam için güçlü bir gösterge oluşturuyor.

ENFLASYON VERİLERİNE DİKKAT

Zam oranları, yılın geri kalan aylarına ait enflasyon rakamlarıyla bir araya geldiğinde Ocak 2026’da kesinleşecek. Bu nedenle milyonlarca emekli ve memurun dikkatleri, eylül, ekim, kasım ve aralık ayı verilerine çevrilmiş durumda. Bu veriler, maaş artışlarının ne denli olabileceğine dair önemli ipuçları sunuyor.