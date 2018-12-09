Milyonların beklediği yasa Ocak ayında

AK Parti yöneticileriyle bakanlıkların, hayvan hakları derneklerinin temsilcileriyle yaptığı seri toplantıların ardından görüş ayrılıklarının ortak bir noktada buluşması için formül aranıyor. Teklifle birlikte çözülecek 4 başlık ise şöyle:

BARINAK BÜTÇESİ

Hayvan barınaklarının sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde inşa edilmesi ve işletilmesi için 5 milyar lira gerektiği dile getirildi. Barınakların belediyelere bırakılması yerine, merkezi bütçeden kaynak aktarılarak ilgili bakanlığın sorumluluğuna verilmesi gündeme geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hem hayvan barınaklarına hem de Milli Parklara talip olduğu öğrenildi. Düzenlemenin bu yönde yapılıp yapılamayacağı tartışılıyor.

HAPİS CEZASI

Verilecek hapis cezaları tartışılıyor. Sahipli veya sahipsiz ayrımı kaldırılarak, tüm hayvanlara işkence yapan veya öldürenlere hapis cezası verilmesine ilişkin madde de tartışmaya neden oldu. 4 aydan 4 yıla kadar öngörülen hapis cezası, halen yürürlükte olan İnfaz Kanunu açışından tartışma yarattı. Kanunda insanlara karşı işlenen suçlardan bazılarına hapis cezası uygulanmazken ‘uygun bir oran’ belirlenmeye çalışılıyor. Konunun İnfaz Kanunu’nda yapılması düşünülen bütüncül değişiklik kapsamında ele alınması değerlendiriliyor.

HAYVANLARA TECAVÜZ

Üretim amaçlı kullanılan hayvanlara yönelik kötü muamele ve işkenceye ilişkin cezalar da bu kapsamda değerlendiriliyor. Özellikle hayvanlara tecavüz suçuna verilecek ceza da başka bir tartışma konusu oldu. Bu suçun bir defa veya birden fazla işlenmesi durumunda cezanın oranı tartışılıyor. Bu suçun nasıl saptanacağı, taşrada husumet gibi nedenlerle haksız suçlamaların önüne nasıl geçileceği önemli bir başlık oldu.

SAVCILIK TALEBİ

Hayvan hakları derneklerinin yöneticileri, hayvanlara yönelik suçlarda savcıların şikâyeti üzerine doğrudan harekete geçmesini istedi. Ancak Adalet Bakanlığı yetkilileri, sadece bir ilçede bir yılda bin 500 hayvana kötü muamele şikâyeti geldiğini, bu ihbarları değerlendirecek kadroları olmadığını dile getirdi. Gerçekleşen toplantılarda bu konuda yapılacak düzenlemeyle ilgili de ara formül geliştirilmeye çalışılıyor.