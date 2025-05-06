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Mimar Sinan Sergisi Açılışı Yapıldı

AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ev sahipliğinde, Mimarlar Odası Kayseri Şubesi işbirliğiyle Mimar Sinan Yapıları Kişisel Resim Sergisi açılışı yapıldı. KTO’dan gelen yazılı açıklamaya göre, açılışta Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Vali Yardımcısı Şenol Esmer, Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Murtaza Er ve oda yönetiminden birçok kişi yer aldı.

Açılışta söz alan Vali Çiçek, “Her bir Kayserili onurla, cesaretle ‘Mimar Sinan’ın hemşehrisiyim’ diyebilmeli” ifadesine yer verdi. Mimar Sinan’ın dünya mimarları arasında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Çiçek, “Biz sadece savaş yapan bir millet değiliz. Kültürümüzle, sanatımızla ve mimarimizle büyük bir medeniyet ortaya koymuşuz. Mimar Sinan, bu alanda en tanınan şahsiyetlerden biridir. Kayserili olarak Mimar Sinan’a bakmak, başka bir duygudur. Onu anmak ve tanıtmak için yapılacak ne kadar program olursa olsun, bu az kalır” dedi.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Mimar Sinan’ın mimarlık tarihine altın harflerle kazındığını belirterek, sadece eserleri ile değil, vizyonu ve mühendislik yeteneği ile de Türk medeniyetine yön vermiş çok değerli bir insan olduğunu ifade etti. Gülsoy, Kayseri’de böyle bir sergiye ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirirken, sergideki eserlerin sahibi Prof. Dr. Deniz Dokgöz’e teşekkür etti.

Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Murtaza Er de, Mimar Sinan’ın adı ile Kayseri ve Ağırnas’ın özdeşleşmesi için yoğun çaba gösterdiklerini belirtti. Ayrıca serginin daha sonra İstanbul, Edirne ve İzmir’de açılacağı bilgisini verdi. Konuşmaların ardından 27 eserden oluşan sergi, protokol üyeleri tarafından açılışı gerçekleştirildi ve 9 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek.

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