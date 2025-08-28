Mimar Sinan Spor Kompleksi Açıldı. Bakan Bak, Sporun Önemini Vurguladı. Gençler, Milletimizin Geleceğidir. Spor Tesisleri, Nesil Yatırımıdır. Fatih, Sporun Her Şeyini Hak Eder

MİMAR SINAN SPOR KOMPLEKSİ TEMEL ATMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Mimar Sinan Spor Kompleksi için temel atma töreni, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla yapıldı. Fatih’teki Mimar Sinan Stadı’nda gerçekleşen törene Bakan Bak’ın yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçaslan, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay da katıldı. Bakan Bak, burada yaptığı açıklamada, “Temel atma törenimize hoş geldiniz. Sizleri çok seviyoruz, çok coşkulu bir ortam var. Bunun için teşekkür ederiz.” dedi. Bak, Cumhurbaşkanı’nın Fatih’e verdiği desteğin önemine vurgu yaparak, “Fatih ayağa kalkarsa İstanbul ayağa kalkar. Fatih’in güzel insanları her şeyin en iyisini hak ediyor.” şeklinde konuştu.

SPOR KOMPLEKSİ ÇOCUKLARA YÖNELİK OLACAK

Osman Aşkın Bak, Fatih’in alan sıkıntısı nedeniyle iyi yönetilmesi gerektiğini belirtti ve spor kompleksinin çeşitli etkinliklere hizmet edeceğini kaydetti. Bak, “Spor kompleksimiz, kütüphaneden kapalı yüzme salonuna, pilates merkezine kadar pek çok etkinliğin yapılacağı bir salon.” dedi. Bakan, çocukların spor alanlarına yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Bak, “Çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmamız lazım. Sporun birleştirici gücünü kullanmamız lazım.” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla mahallelerde spor alanları yapılmasını teşvik ettiklerini de belirtti.

BELEDİYE BAŞKANI YATIRIMLARIN ÖNEMİNİ VURGULADI

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ise, “Bugün temellerini attığımız tesisle birlikte inşallah Fatih’imizde spor yatırımlarımıza bir yenisini daha ekleyeceğiz.” dedi. Turan, gençlerin tarihini ve medeniyetlerini bilerek yetişmeleri gerektiğine dikkat çekti. “Bu sadece fiziki ve ekonomik bir yatırım değil, aynı zamanda toplumun geleceğini şekillendiren kritik bir misyon.” diyen Turan, gençlere hitap eden projelerin önemine değindi. Ayrıca, Bakan Bak’a, Valiliğe ve spor müdürlerine teşekkür ederek, tesisin Fatih’e ve Türk sporuna hayırlı olmasını diledi.

TESİSİN DETAYLARI VE İMKANLARI

Bin 515 metrekarelik bir alanda inşa edilecek olan tesis, içinde yüzme havuzu, spor sahası, kitap kafe, stüdyo, pilates salonları ve ofis alanları barındıracak. Bu projenin sadece bir tesis inşa etmek değil, aynı zamanda geleceğe yatırım yapmak olduğunu vurguladı.